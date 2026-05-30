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LUTTO Pescara in lutto per la scomparsa di Michele Ramundo, già procuratore della Repubblica

La camera ardente è stata allestita presso la sua abitazione, dove familiari, amici, colleghi e cittadini stanno rendendo omaggio alla sua memoria

Pescara in lutto per la scomparsa di Michele Ramundo, già procuratore della Repubblica

ph Pescara

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Maggio 2026
Cronaca // Primo piano //

Pescara piange la scomparsa di Michele Ramundo, figura di primo piano della magistratura italiana, spentosi nella sua abitazione di piazza della Marina. Nel corso della sua lunga carriera ha ricoperto incarichi di grande prestigio, tra cui quello di procuratore della Repubblica a Pescara e presidente del Tribunale dell’Aquila.

Insignito del titolo di Cavaliere di Gran Croce e nominato presidente aggiunto onorario della Corte di Cassazione, Ramundo ha rappresentato per decenni un punto di riferimento nel panorama giudiziario nazionale, distinguendosi per competenza, rigore istituzionale e dedizione al servizio dello Stato.

La camera ardente è stata allestita presso la sua abitazione, dove familiari, amici, colleghi e cittadini stanno rendendo omaggio alla sua memoria.

Ramundo lascia la moglie Anna, i figli Marisa, Vito e Francesco, il genero Valerio, le nuore Sonia e Antonella e gli amati nipoti Francesco, Sofia, Sveva e Filippo.

L’ultimo saluto sarà celebrato con i funerali in programma sabato 30 maggio alle ore 16 nel santuario del Cuore Immacolato di Maria, in via Vespucci a Pescara. La tumulazione avverrà successivamente nel cimitero di Rosciano.

Con la scomparsa di Michele Ramundo, la città di Pescara e il mondo della giustizia perdono una personalità che ha lasciato un segno profondo nelle istituzioni e nella vita pubblica del territorio.

Lo riporta ilpescara.it

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