Rally Costa del Gargano: torna la gara dal 30 al 31 maggio

Torna il grande appuntamento con il motorsport sul Promontorio: la quinta edizione del Rally Costa del Gargano, in programma il 30 e 31 maggio 2026, è pronta a riportare sulle strade del Gargano motori, spettacolo e migliaia di appassionati.

La manifestazione, patrocinata da Regione Puglia, ACI Sport, Provincia di Foggia e dal Parco Nazionale del Gargano, oltre che dai Comuni di Manfredonia, Monte Sant’Angelo e Mattinata, unisce sport, turismo e valorizzazione del territorio tra mare e montagna.

Gli organizzatori Gargano Racing Team e Tecno Motor Racing Team hanno lavorato per una gara inserita nella Coppa Italia ACI Sport zona 8 e nel calendario dei Grandi Eventi regionali. Sono 44 gli equipaggi al via, con alcune novità logistiche come la partenza e l’arrivo in piazza del Popolo a Manfredonia e modifiche ad alcune prove speciali.

Tra i protagonisti spiccano nomi di rilievo e vetture di alto livello, con il ritorno dopo vent’anni di Marco Silva e Gianni Pina su Citroën C3 WRC Plus. Attesa anche per Fabio Mezzatesta e Marco Menchini sull’altra vettura francese. Grande attenzione sulle otto Skoda Fabia Rally2, con piloti come Gianluca D’Alto, Riccardo Di Iuorio, Francesco Troiano e soprattutto il beniamino di casa Giuseppe Bergantino, secondo lo scorso anno e affiancato da Giovanni D’Errico.

Non mancheranno sfide nelle altre categorie, dalle RC2N alle Racing Start, con numerosi equipaggi pronti a contendersi le varie classi lungo un percorso tecnico e spettacolare.

Il programma prevede 7 prove speciali per 69,94 km cronometrati e 244,99 km complessivi. Venerdì 29 maggio spazio alle ricognizioni e alle verifiche tecniche e sportive tra Manfredonia e Macchia di Monte Sant’Angelo. Sabato 30 maggio lo shakedown sulla SS89 a Mattinata e la partenza ufficiale alle 18 da piazza del Popolo a Manfredonia, seguita dalle prime prove in notturna, tra cui la Monte-Romano, attesa anche per il grande pubblico.

Domenica 31 maggio si disputeranno le restanti prove, tra cui la Mattinata–Automania e la Carbonara–Casa Prencipe, prima dell’arrivo finale e della cerimonia di premiazione ancora in piazza del Popolo a Manfredonia.

Una gara che conferma il Gargano come scenario d’eccellenza per il motorsport, capace di unire competizione, paesaggi e grande partecipazione popolare.