San Severo, agente della Polizia Locale assolta dall’accusa di minacce

Il Giudice di Pace di San Severo ha assolto con formula piena una agente della Polizia Locale di San Severo dall’accusa di minacce nei confronti dell’ex comandante, stabilendo che “il fatto non sussiste”.

La decisione chiude definitivamente il procedimento penale a carico della dipendente comunale, che ha sempre sostenuto la propria totale estraneità ai fatti contestati. Il giudice ha escluso qualsiasi responsabilità, pronunciando una sentenza assolutoria piena.

A commentare l’esito del giudizio è stato il difensore dell’agente, l’avvocato Matteo Tenace, che ha sottolineato come la pronuncia ristabilisca la verità processuale: “Si tratta di una sentenza che ristabilisce pienamente la verità dei fatti e restituisce serenità e dignità professionale alla mia assistita, la quale ha affrontato con fiducia l’intero iter processuale.”

La vicenda si chiude quindi con una formula assolutoria ampia, che pone fine al contenzioso giudiziario.

Lo riporta lagazzettadisansevero.it.