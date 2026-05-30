Sanità pugliese, Giampietro scrive a Decaro: "Coinvolgere tutte le rappresentanze sindacali"

Un appello al dialogo e a un maggiore coinvolgimento delle organizzazioni sindacali nel confronto sulle politiche regionali. È quanto contenuto nella lettera indirizzata al presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, dal rappresentante sindacale Nursind Foggia, Giuseppe Giampietro, che ha voluto esprimere innanzitutto congratulazioni per la recente elezione alla guida della Regione.

Nel documento, Giampietro richiama il ruolo centrale delle organizzazioni sindacali nel contesto istituzionale e socio-economico, evidenziando come la rappresentanza dei lavoratori non si esaurisca nei sindacati confederali CGIL, CISL e UIL, ma comprenda anche numerose sigle autonome che contribuiscono al tessuto sociale e al confronto pubblico.

Secondo il rappresentante sindacale, il ruolo dei sindacati trova fondamento nelle norme previste dal Decreto Legislativo 165/2001, dal Testo Unico del Pubblico Impiego e dal Codice del Lavoro, che riconoscono alle organizzazioni dei lavoratori una funzione rilevante nella definizione delle politiche e nella tutela dei diritti.

“Le chiedo, con rispetto ma fermezza, di considerare il coinvolgimento di tutte le rappresentanze sindacali nei tavoli di confronto. La Sua leadership potrà essere ancora più inclusiva e forte se tutti i rappresentanti, anche quelli autonomi, saranno ascoltati con pari dignità”, scrive Giuseppe Giampietro nella lettera indirizzata al governatore pugliese.

Il rappresentante del Nursind Foggia conclude ribadendo la disponibilità a un confronto diretto e a un incontro istituzionale, auspicando un dialogo sindacale definito “aperto e inclusivo”.

Lo riporta nursindfoggia.it.