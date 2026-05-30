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FOGGIA INCIDENTE Scontro tra auto e monopattino all’incrocio Colombo-Guerrieri: 27enne sfonda parabrezza. Trasportata in ospedale

Immediato l’allarme ai soccorsi. Sul luogo dell’incidente è intervenuto il personale sanitario del 118

Scontro tra auto e monopattino all’incrocio Colombo-Guerrieri: 27enne sfonda parabrezza. Trasportata in ospedale

Scontro tra auto e monopattino all’incrocio Colombo-Guerrieri: 27enne sfonda parabrezza. Trasportata in ospedale - PH PL FOGGIA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Maggio 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – Grave incidente stradale nel pomeriggio all’incrocio tra via Cristoforo Colombo e via Guerrieri, dove una Fiat 500 condotta da una giovane di 22 anni si è scontrata con un monopattino elettrico guidato da una donna di 27 anni.

L’impatto è stato particolarmente violento. Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, la conducente del monopattino sarebbe stata sbalzata contro la vettura, andando a colpire e sfondare il parabrezza con il proprio corpo prima di finire sull’asfalto.

Immediato l’allarme ai soccorsi. Sul luogo dell’incidente è intervenuto il personale sanitario del 118, che ha prestato le prime cure alla 27enne e ne ha disposto il trasferimento in ospedale per accertamenti e cure mediche.

Al momento non sono note le condizioni della donna, né è stato diffuso un bollettino sanitario ufficiale. La giovane alla guida della Fiat 500 è rimasta sul posto durante le operazioni di soccorso.

Presenti anche le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi necessari a ricostruire con esattezza la dinamica dello scontro e ad accertare eventuali responsabilità. L’incidente ha attirato l’attenzione di numerosi passanti e automobilisti, causando rallentamenti alla circolazione nella zona.

L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza stradale e sulla convivenza tra veicoli tradizionali e mezzi di micromobilità urbana, come i monopattini elettrici, sempre più diffusi nelle città ma particolarmente esposti ai rischi derivanti dal traffico.

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