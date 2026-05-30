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UNDICENNE SCUOLA Undicenne tenta di accoltellare il prof. a scuola in diretta Telegram

Un ragazzo di 11 anni avrebbe tentato di colpire con un coltellino il professore di educazione tecnica durante le lezioni

Undicenne tenta di accoltellare il prof. a scuola in diretta Telegram

Undicenne tenta di accoltellare il prof. a scuola in diretta Telegram - Fonte Immagine: lastampa.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Maggio 2026
Cronaca // Primo piano //

Momenti di forte tensione in una scuola media di San Vito Lo Capo, nel Trapanese, dove un ragazzo di 11 anni avrebbe tentato di colpire con un coltellino il professore di educazione tecnica durante le lezioni, lasciando sotto choc studenti e personale scolastico.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane si sarebbe alzato improvvisamente dal banco, coprendosi il volto con un casco integrale per non farsi riconoscere, prima di cercare di aggredire il docente. Il tutto sarebbe stato ripreso con un cellulare e trasmesso in diretta su un gruppo Telegram, mentre alcuni compagni di classe, sconvolti dalla scena, si sarebbero persino sentiti male.

L’episodio sarebbe stato preceduto da un messaggio pubblicato dal ragazzo su TikTok la notte precedente: “non incolpatemi per quel che farò tra 4 ore”. Sotto al post sarebbero comparsi numerosi commenti e reazioni, con alcuni utenti che sembravano aver intuito le intenzioni del giovane.

Dietro il gesto, secondo gli investigatori, potrebbe esserci stata la rabbia per un brutto voto ricevuto a scuola, un 4 a un’interrogazione. I carabinieri ipotizzano che il minore, proveniente da un contesto familiare problematico, avesse portato con sé due piccoli coltelli. A fermarlo sarebbe stato lo stesso insegnante, che avrebbe riportato solo lievi graffi, senza richiedere l’intervento dei sanitari.

Sulla vicenda è stata aperta un’indagine dalla Procura per i minorenni di Palermo, che sta cercando di chiarire la dinamica dell’accaduto e verificare l’eventuale premeditazione del gesto. Profondamente colpita la comunità locale, così come l’istituto scolastico frequentato dal ragazzo.

“La scuola non va lasciata sola. Chiediamo a istituzioni e famiglie un’alleanza concreta e immediata per prevenire la violenza e restituire sicurezza e dignità al lavoro dei docenti”, scrive in una nota la Cisl.

“É un episodio davvero grave, che mostra quanto ormai sia dilagante nelle nostre scuole il disagio giovanile acuto e un’emergenza educativa, che non possono essere scaricate interamente sul personale scolastico”, dichiarano Federica Badami, segretaria generale Cisl Palermo Trapani, e Vito Cassata, segretario generale Cisl Scuola Palermo Trapani.

“Esprimiamo la massima solidarietà al collega e alla comunità scolastica, scossi da un gesto grave e ingiustificabile. Chiediamo a istituzioni e famiglie un’alleanza concreta e immediata per prevenire la violenza e restituire sicurezza e dignità al lavoro dei docenti”, aggiungono i sindacalisti.

“Ribadiamo l’urgenza di interventi strutturali e presidi di supporto alle fragilità dei ragazzi per garantire che le aule tornino a essere un luogo sicuro di crescita e rispetto”, concludono Cassata e Badami.

La vicenda richiama quanto accaduto nel marzo scorso a Trescore Balneario, nel Bergamasco, dove un 13enne accoltellò una docente di francese dopo aver ripreso tutto in diretta su Telegram, ferendola gravemente.

Lo riporta ansa.it.

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