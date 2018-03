Rinnovabili Guado Guarnieri, Tar: Regione riapra istruttoria

Di:

Manfredonia – ACCOLTO il ricorso al Tar della Wind Farm Manfredonia Guado Guarnieri s.r.l. , contro la Regione Puglia, per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Regione in relazione all’istanza in data 25.11.2008 per “il rilascio dell’autorizzazione unica alla realizzazione di un impianto nel territorio del Comune di Manfredonia, località, di potenza pari a circa 18 Mw (successivamente ridotti a 10 Mw in sede di verifica di assoggettabilità a VIA)”.Relatore il dott.nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2012.Per il Tar “ad un sommario esame proprio della fase cautelare, il comportamento tenuto dall’Amministrazione regionale appare illegittimo (…) dopo essere rimasta inerte per lungo tempo, la stessa ha ritenuto di concludere definitivamente ed in modo negativo (con il gravato diniego) il procedimento de quo nel volgere di poco tempo (…) ritenuto, conseguentemente, chee che l’impugnato provvedimento di diniego debba essere sospeso, con conseguente obbligo della Regione Puglia di riaprire l’istruttoria sul progetto della ricorrente”.Redazione Stato,ddf@riproduzione riservata