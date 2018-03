Di:

Manfredonia – PRESENZA della Finappula srl, ruolo dei Comuni, riferimenti alla fallita Agriser, rapporti con una struttura alberghiera di Manfredonia: una lettera anonima è stata indirizzata nelle ultime settimane ai Comuni tra l’altro di Manfredonia e Zapponeta con al centro delle attenzioni il Gal (gruppo d’azione locale) Daunofantino srl di Manfredonia. Il dato è stato confermato.

Fra gli interrogativi: richiesta di delucidazioni sulla presenza della Finappula srl fra gli azionisti di maggioranza del Gal, le disposizioni regionali relative ai soci di maggioranza privati, il ruolo dei Comuni di Manfredonia, San Ferdinando di Puglia, Trinitapoli, Zapponeta, Margherita di Savoia e della Regione Puglia.

COS’E’ IL GAL. Come riportato dalla stessa srl, il GAL DaunOfantino è una Società a responsabilità limitata, costituita dal Consorzio dei Comuni dell’Area, da Associazioni ed Organizzazioni operanti sul territorio e da Soggetti privati. “I suoi compiti principali sono quelli di assicurare l’informazione delle popolazioni sui benefici del Programma Leader+, di gestire le misure di sostegno e sviluppo e di monitorare i risultati raggiunti”. “Il GAL, nell’ambito delle misure previste dal PSL, prevede una serie di interventi in vari settori, di particolare rilievo quelli per la promozione di nuova imprenditorialità nei comparti dell’artigianato tipico e dei prodotti agroalimentari. Tale misura prevede l’erogazione di servizi reali (assistenza tecnica alla progettazione e formazione professionale) e finanziari (contributi agli investimenti)”.

IL CDA. REVISORE UNICO IL LIQUIDATORE DEL COGEMIM Da dati aggiornati in data odierna, 30 giugno 2014, l’attuale consiglio di Amministrazione del Gal (avente sede legale in Piazza del Popolo 8 a Manfredonia, sede del locale Comune) è presieduto dal presidente Michele d’Errico e dal vice presidente Antonio Angelillis, attuale assessore alle attività produttive del Comune di Manfredonia. Il Gal è stato costituito il 17.04.2003; attuale revisore unico è il dr. Saverio Belviso, anche liquidatore della gestione del Consorzio Mercato ittico di Manfredonia, dichiarato fallito con sentenza di fallimento n.01 del 16 gennaio 2014 (01/2014) .

47% PROPRIETA’ PER LA FINAPPULA SRL, DOMICILIO PRESSO REGIO HOTEL MANFREDI. Capitale sociale del Gal è pari a 150.000 euro; 2 gli addetti al 31.03.2014, 36 i soci, 4 gli amministratori, 7 trasferimenti di quote. Relativamente ai “soci ed altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 19.07.2013”: il 47% della proprietà del Gal Daunofantino (valore 70.000 euro) appartiene alla Finappula srl (con domicilio del titolare o rappresentante comune: “SP58 Manfredonia, frazione Le Matine km.12, presso Regio Hotel Manfredi”), il 12.97% all’Oasi Lago Salso spa (partecipata del Comune di Manfredonia, come lo stesso Gal), il 10.9% al Comune di Manfredonia, dunque la Banca Apulia Spa (3% proprietà), i Comuni di San Ferdinando di Puglia (2.7%), Trinitapoli (2.7%), il privato Nicola Conteduca (2.1%), il Consorzio della Capitanata (1%), la Provincia di Foggia (1%), il Comune di Margherita di Savoia (1%), il Comune di Zapponeta, la Banca Carime ed altri.

