Foggia – “Ciascuno ha diritto a vivere liberamente le sue opinioni, i suoi valori, il suo orientamento sessuale. E una società democratica e libera ha il dovere di consentire a ogni persona di poter vivere senza l’oppressione dei pregiudizi e della discriminazione”. E il messaggio del sindaco di Torino, e presidente dell’Anci, Piero Fassino, in occasione della Giornata internazionale delle persone lesbiche, gay, bisessuali, trans, queer e intersessuali tenutasi venerdì 27 giugno. “In pochi anni la società italiana ha riconosciuto quel che fino a ieri era irriso, nascosto, negato – aggiunge il primo cittadino nel messaggio inviato ai partecipanti del Gay Pride che oggi farà tappa anche a Torino -. Per questo è tempo che anche l’Italia adotti leggi e ordinamenti che contrastino ogni forma di omofobia e riconoscano come legittimo l’orientamento sessuale di ogni persona, rimuovendo gli ostacoli all’affettività e all’amore tra persone dello stesso sesso”. L’auspicio di Fassino è dunque “che il Parlamento e le istituzioni del nostro Paese – conclude – compiano rapidamente scelte irreversibili di civiltà e libertà”. Redazione Stato@riproduzioneriservata Omofobia, Fassino: “Paese adotti legge per contrastarla” ultima modifica: da

