Angelo Salvemini “Riccardi fa sempre 13”

Di:

Manfredonia, 30 giugno 2018. ”Come avevo già anticipato sulla mia pagina facebook qualche giorno fa, l’Amministrazione è tutt’altro che finita. Il temerario Sindaco ha sudato sette camicie durante la seduta consiliare del 28 giugno 2018, alla quale non ha di fatto partecipato perchè impegnato a supplicare Mario Totaro e Salvatore Valentino (oltre che a definire accordi con gli altri) affinchè gli garantissero il loro voto.

E, così, si è svolta l’ennesima puntata della trasmissione (uomini e donne / sindaco e consiglieri) che ha visto da una parte il corteggiatore Riccardi e dall’altra i corteggiati Totaro, Valentino, oltre a Tomaiuolo, cedere alle avances dell’Angelo.

Decisiva è stata la mossa dell’ultimo minuto consistita nella consegna delle dimissioni formali da parte del Sindaco. Dimissioni che non perfezioneranno mai perchè prima dei 20 giorni saranno ritirate (Landella docet).

Ormai è chiaro, il Sindaco ha troppi interessi la cui coltivazione non è ultimata, ai quali non ha intenzione di rinunciare (Gestione entrate tributarie, ASE, ex Manfredonia vetro- attualmente acquistata da persone conosciute dal sindaco), per non parlare di tutti gli appalti dei servizi prestati per il Comune da parte di aziende tutt’altro che scollegate dal Sindaco.

Per queste ragioni, oltremodo note anche ai consiglieri che si sono fatti abbindolare in occasione dell’ultima seduta, auspicavo ad una presa di coscienza da parte dei miei colleghi, e, invece, ho dovuto assistere all’ennesima manifestazione di egoismo.

Consiglieri che fino all’anno scorso avevano giurato e spergiurato che non avrebbero giammai votato i provvedimenti in materia economica ma che ieri senza esitazione hanno alzato la mano a favore dell’approvazione del bilancio.

Addirittura hanno alzato la mano consiglieri come Rosalia Bisceglia che fino all’anno scorso gridava alla scandalo quando sentiva parlare di bilancio (tant’è vero che nel 2017 non ha votato il bilancio) e giurava che non avrebbe mai approvato provvedimenti in materia economica perchè, a suo dire, “aveva da perdere“.

La domanda, a questo punto sorge spontanea: cosa è successo adesso??? non ha più da perdere???

Nulla di più squallido.

Spero che i cittadini apprezzino lo sforzo di quei pochi consiglieri che si stanno battendo per liberare la città dalla morsa di questi opportunisti”.

A cura del Consigliere Angelo salvemini, “Iniziativa Democratica per Manfredonia”

Manfredonia 30 giugno 2018

(Nota. Su richiesta, forum non disponibile per quest’articolo)