Arrestato per droga, in libertà 40enne di Lucera

Di:

Lucera/Manfredonia, 30 giugno 2018. E’ stato rimesso in libertà Antonio Petito, classe 1978 di Lucera, arrestato nei giorni scorsi dai Carabinieri della Stazione di Motta Montecorvino, poichè accusato, nella flagranza di reato, di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti“.

Come reso noto dagli inquirenti, “lunedì scorso, Petito, durante un controllo eseguito mentre si trovava nei pressi della fortezza sveva a Lucera, era stato trovato in possesso di 30 grammi di hashish, parte dei quali già suddivisi in dosi ed occultati nella biancheria intima. Gli uomini dell’Arma hanno in seguito approfondito l’ispezione e, condotto il quarantenne in un luogo idoneo, lo hanno sottoposto a perquisizione personale, rinvenendo circa 10 grammi di hashish, già suddivisi in dosi, ancora una volta occultati negli slip. La perquisizione è stata poi estesa alla sua abitazione, dove sono stati recuperati ulteriori 30 grammi della medesima sostanza e il materiale per il confezionamento”.

All’esito di giudizio direttissimo, l’uomo – difeso dall’Avv. Michele Totaro del Foro di Foggia – è stato condannato alla pena di sei mesi di reclusione, dopo patteggiamento, con pena sospesa.

“Le modalità del fatto e lo stato di incensuratezza dell’imputato consentono di presumere che egli si asterrà un futuro dalla commissione di ulteriori reati”, è riportato nel provvedimento del 27 giugno 2018, a firma del Giudice del tribunale di Foggia, dr.ssa Anna Laura Magliulo.

Redazione StatoQuotidiano.it