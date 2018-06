M5S Manfredonia “La farsa delle dimissioni di Riccardi”

Di:

”Cittadini di Manfredonia,

quella che è andata in scena in questi ultimi giorni in Consiglio Comunale è una “commedia tragicomica”, e pure male interpretata.

“Avanti ‘ndre” recita una canzoncina popolare. Come il penoso balletto in aula. “C’è il numero legale…non c’è il numero legale”…”C’è la maggioranza…non c’è la maggioranza”…”Si resta in aula…si esce dall’aula”…”Mi dimetto…Ma ve lo confermo fra 20 giorni”.

Non facciamoci prendere in giro: Le dimissioni presentate dal sindaco Riccardi sono false come una banconota da trenta euro.

Esse rispondono ad una giostra di poltrone all’interno della maggioranza. A nostro avviso – e in questa consiliatura ci siamo sbagliati pochissime volte – Riccardi, molto probabilmente, ha rimesso il mandato su richiesta della sua stessa componente politica in cambio dell’approvazione del bilancio e con l’impegno di avviare il rimpasto in giunta.

Insomma, nessuna decisione generosa e nobile dietro la decisione del Sindaco ma, semplicemente, l’ennesima azione di speculazione politica che non aiuta certamente a risolvere i tantissimi problemi che la nostra città sta vivendo.

Si tira a campare, distribuendo contentini. In nome di una responsabilità sbandierata, ma sciagurata, ci aspettiamo di vedere qualche sorpresa da parte di qualcuno che, finora, si è “stracciato le vesti”, ma che accarezza l’idea di fare il “crocerossino”.

A Manfredonia si dice: “Vind iurn pur passn” (Venti giorni passano in fretta)”.

(Nota stampa del Movimento 5 Stelle di Manfredonia)