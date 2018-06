Manfredonia, controlli PS: 52enne sorpreso con 47 grammi di hashish

Di:

Manfredonia, 30 giugno 2018 (II – continua). A Manfredonia, durante una delle perquisizioni, si è proceduto al sequestro di gr. 47,2 di sostanza stupefacente del tipo hashish trovata in possesso di P.T. di anni 52, del luogo, che è stato indagato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Foggia, per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

A Vieste con l’ausilio dei militari dell’arma dei Carabinieri è stato effettuato un vasto controllo su terreno boschivo località Paradiso Selvaggio.

Tali attività hanno consentito di rinvenire due fucili.

Denunciata in stato di libertà una persona per furto di corrente elettrica.

Alla fine del servizio risultano controllate 81 persone di cui 24 pregiudicati;

Posti di controllo effettuati 5;

Infrazioni al Codice della Strada 2;

Controlli ai veicoli 35.

Controlli ad esercizi commerciali 3;

Controlli arrestati domiciliari 4

(II – fine)