Manfredonia, incontro residenti CA9 “Mancano alberi, decori urbani. Spazi per bambini”

Manfredonia, 30 giugno 2018. In programma domani, domenica 1° luglio 2018, alle ore 18.30 – nei pressi del parcheggio Eurospin -, un incontro tra i residenti del Comparto CA9 “per elaborare proposte sulle aree pubbliche da sottoporre al Consiglio di Amministrazione del Consorzio CA9”.

“Si tratta di una iniziativa spontanea – spiega a StatoQuotidiano Salvatore Clemente, residente del CA9, già presidente dell’associazione “Noi Manfredonia” – partita per incontrare le esdigenze di chi già risiede in quest’area”.

“Si raccomanda di essere presenti per elaborare idee, cercando di avere un atteggiamento costruttivo”, dice Clemente.

“Nel CA9 non si puo’ parlare di qualità della vita, in quanto sono presenti solo abitazioni, manca qualsiasi possibilità di aggregazione per ragazzi, adulti e famiglie. I bambini non hanno alcuna possibilità di gioco. Non sono presenti alberi, nè decori urbani di alcun genere. Partendo da questa desolante costantazione, è fatot obbligo rendere dignitoso questo quartiere. E per farlo niente ritengo sia più indicato di indicazioni provenienti dal basso”, conclude Salvatore Clemente.

Redazione StatoQuotidiano.it