Manfredonia. Percorso serale con luna piena dall’Abbazia di San Leonardo

Manfredonia, 30 giugno 2018. Sabato 30 giugno percorso serale con luna piena dall’Abbazia di San Leonardo a Siponto.

Punto d’incontro presso il parcheggio della nuova stazione Manfredonia ovest a Siponto, alle ore 20,30, ore 20,45 partenza con auto per San Leonardo dopo l’organizzazione per i mezzi (per andare a riprendere a fine percorso quelle lasciate in abbazia).

Partenza da San Leonardo alle ore 21,00.

Sarà una bella passeggiata non faticosa, solo dopo circa 500 metri dalla chiesa c’è un piccolo dislivello in salita facile da fare, il resto è tutto pianeggiante.

Il tratto da percorrere è di circa sette chilometri e il percorso è attraverso sentieri nella natura e campi. Durata della passeggiata circa due ore al massimo due ore e mezza di

cammino. La partecipazione è consigliata solo a persone già esperte.

Per i partecipanti è obbligatorio avere:

scarpe alte da trekking (quelle da ginnastica non sono idonee) e pantaloni lunghi, sembra banale, ma ricorda che cammini con i piedi, il comfort delle tue estremità inferiori è la prima cosa da tenere a mente; lampada frontale con batterie cariche (in ferramenta costa 3 euro);

almeno una bottiglietta d’acqua;

bastoncini da trekking o altro bastone artigianale (non obbligatori);

antiparassitario per zecche preferibilmente spray da spruzzare dalle ginocchia in giù e sulle scarpe per evitare brutte sorprese, visto che in questo periodo c’è questo rischio.

Il motto dell’escursionista è: “Più regolare sei e più lontano andrai”…

(A cura di Matteo Borgia, Manfredonia 30 giugno 2018)