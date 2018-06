Paglialonga “Stipendi a dipendenti SIA dopo sblocco pignoramenti”

Di:

Orta Nova. “La raccolta dei rifiuti non si è mai del tutto fermata in realtà. Con un’ordinanza ad adiuvandum, cioè ad integrazione del servizio SIA, della durata di 30 giorni, la Prefettura di Foggia ha concesso di poter usufruire dell’intervento di una delle aziende private indicate in una ‘white list’ offertaci dalla prefettura stessa. Nel nostro caso la ditta privata individuata è la Tecneco – zona Incoronata”. Con queste parole l’assessore comunale Alessandro Paglialonga spiega lo stato attuale del servizio di raccolta rifiuti urbani nel territorio ortese.

“Il problema di fondo” continua “in questo sta nel limitato quantitativo di rifiuti da raccogliere consentito rispetto all’ordinario e cosiddetto servizio di raccolta a scartamento ridotto che veniva prestato dalla SIA”. Poi aggiunge “I dipendenti SIA potranno ricevere i loro stipendi solo dopo che i pignoramenti da parte della stessa SIA saranno sbloccati”.

Per quello che riguarda l’impiantistica e il servizio raccolta rifiuti della SIA, l’ultimo accordo stipulato tra i nove sindaci del Consorzio Fg/4 è quello sottoscritto nell’incontro tenutosi venerdì 29 giugno presso la prefettura di Foggia alla presenza del commissario ad acta dell’Ager, Gianfranco Grandaliano e dell’assessore della Regione Puglia, Giovanni Giannini, i consiglieri regionali Francesco Ventola e Filippo Caracciolo, il direttore generale di Asipu (Azienda Servizi Igiene e Pubblica Utilità di Corato), Salvatore Mastrorillo, il sindaco di Corato.

In tale sede, il servizio di igiene urbana è stato affidato ad Asipu come soggetto pubblico resosi disponibile per il tempo necessario all’individuazione di un nuovo soggetto. I livelli occupazionali verranno mantenuti dalla stessa Asipu. Dovrà avvenire l’adeguamento dei contratti di servizio di ogni singolo Comune a copertura integrale del costo del servizio. Sarà riavviato l’esercizio dell’impianto di biostabilizzazione mediante provvedimento extra ordinem da parte della Regione Puglia che avrà ad oggetto anche il VI lotto di discarica, l’impianto di compostaggio. Ottenuto da parte dei sindaci un intervento sostitutivo da parte della Regione relativo alla prescrizione espressa il 22 giugno scorso con cui si intendeva chiudere la discarica Forcone-Cafiero.

Daniela Iannuzzi