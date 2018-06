Rivoluzione nei pagamenti digitali: è arrivato Jiffy in casa BCC

Di:

La BCC di San Giovanni Rotondo presenta Jiffy! Un altro passo importante, dopo la recente introduzione della firma grafometrica, che spinge la banca verso l’innovazione digitale, questa volta nell’ambito della moneta elettronica.

Da oggi puoi inviare istantaneamente piccoli importi di denaro ai contatti della tua rubrica telefonica, quando vuoi, ovunque tu sia, nella massima sicurezza che l’app Inbank ti garantisce. Sei al ristorante con gli amici? Dimentica la divisione del conto complicata e imprecisa: con Jiffy rimborsi istantaneamente la tua parte con la facilità di un SMS. Divertiti con le tue passioni e condivise anche le spese, con Jiffy puoi farlo in modo semplice e preciso con chi vuoi. Supporto alla famiglia? Con Jiffy puoi essere vicino ai tuoi figli ed aiutarli nelle spese quotidiane anche quando sei al lavoro o all’estero.

Per attivare il servizio è sufficiente installare sullo smartphone (sistema Android o IOS) l’APP Inbank e selezionando l’icona “Jiffy –Trasferisci Denaro” dal menu “Servizi” inizierai il processo di abilitazione. Una volta completato l’iter potrai inviare e ricevere denaro con addebito/accredito direttamente sul tuo conto corrente.

Jiffy è un servizio in forte evoluzione, il P2P sarà il futuro dei pagamenti digitali. Per questo motivo la banca sta lavorando per sfruttare tutte le possibilità che Jiffy mette a disposizione. Nei prossimi mesi arriveranno altre importanti novità. Stay tuned con BCC San Giovanni Rotondo!