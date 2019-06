Alessandro Ferraretti resta biancoceleste

Di:

Manfredonia. Per il terzo anno consecutivo Alessandro Ferraretti farà parte del roster della Prima Squadra della Giuseppe Angel Manfredonia. Si spalancano quindi anche per il giovane talento cestistico foggiano le porte della C Gold, insieme ai suoi ormai storici compagni di squadra sipontini.

Ala piccola/playmaker, classe 2000, Alessandro Ferraretti è stato riconfermato alla corte di Coach De Florio dopo la buona stagione dello scorso anno, nella quale ha giocato 30 partite totalizzando 101 punti.

“Nulla è scontato – commenta Loredana Lillo, presidente della Ssd Giuseppe Angel Manfredonia –. La società, l’allenatore hanno riposto fiducia in questo giovane atleta che, lo scorso anno

ha dimostrato di credere nel progetto dell’Angel, sacrificandosi e contribuendo al risultato finale. La soddisfazione maggiore per chi fa il nostro mestiere risiede proprio in questo sacrificio e in questo ‘investimento’ in termini di tempo e di impegno: quando c’è da entrambe le parti i risultati non tardano ad

arrivare”.

“Può sembrare la solita frase di circostanza, ma sono davvero contentissimo di rimanere e non vedo l’ora di iniziare!” ha commentato Alessandro Ferraretti, tradendo l’emozione del momento.

Un sentito ringraziamento va alla Virtus Foggia, per aver consentito al proprio atleta di disputare un altro campionato tra le fila dell’Angel Manfredonia. Alessandro Ferraretti sarà disponibile per Coach De Florio sia come cambio degli esterni che come cambio del playmaker, una fiducia che affonda le sue radici nella stagione appena conclusa, ben condotta dall’atleta foggiano.

La società sipontina saluta con soddisfazione la conferma in biancoceleste del giovane atleta foggiano.