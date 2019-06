Manfredonia. Gestione entrate tributarie: le analisi del Commissario

Di:

Manfredonia,30 giugno 2019. Con recente atto del Commissario straordinario del Comune di Manfredonia, con i poteri del Consiglio comunale, è stato stabilito di revocare la delibera di C.C. n. 63 del 18.12.2018, in merito alla modalità di gestione delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Manfredonia, “al fine di valutare le possibili modalità di gestione del servizio, sulla base degli elementi di cui in premessa”.

E’ stato preso atto della temporanea gestione interna del servizio, e di quanto posto in essere, come in premessa indicato, a seguito della cessazione delle attività da parte di Gestione Tributi, della conseguente necessità di prosecuzione del supporto tramite soggetto esterno specializzato all’Ufficio Entrate nonché a tutti gli uffici interessati per le relative entrate di pertinenza; 3.di incaricare lo Staff di Coordinamento dei dirigenti, sulla base degli indirizzi del Subcommissario delegato, Dott.ssa Tirelli, e con la partecipazione dell’Ufficio Tributi, Ufficio Sistemi Informativi, Ufficio Legale ed ogni altro ufficio ritenuto necessario, a chè si attivi per la formulazione con estrema urgenza di proposte relative alla gestione delle entrate comunali che tengano conto degli elementi innanzi indicati.

E’ stato espresso indirizzo per la attuazione di un programma, nei termini e modalità pertinenti, volto al potenziamento della dotazione dell’Ufficio Tributi Comunale, ai fini della migliore gestione del sistema.

E’ stato stabilito di procedere alla liquidazione della Società Mista Gestione Tributi SpA, secondo il disposto delle deliberazioni citate in premessa e rinviando a successivi provvedimenti da parte degli organi competenti la adozione degli atti necessari.

Redazione StatoQuotidiano.it