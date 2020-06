FOGGIA. 118. “Domani si riprenderà a manifestare il nostro disappunto sui ritardi per l’internalizzazione. Nonostante i turni massacranti, nonostante le temperature elevatissime, saremo lì. Sarà una settimana cruciale, sarà la settimana delle risposte: dentro o fuori!! Abbiamo atteso per anni, ma adesso i dirigenti dovranno risponderci su cosa hanno deciso!!

Il caldo, si sa, per noi che lavoriamo sull’emergenza, non garantisce uno stato psico-fisico ottimale, ma noi di rimanere, sotto il palazzo del Direttore Generale Piazzolla, a guardare lo spettacolino messo in piedi con Emiliano, non abbiamo nessuna intenzione! Ci auguriamo che non ci mettano in condizioni di fare gesti estremi! Infine l’appello ai colleghi è sempre quello di aderire il più possibile alle manifestazioni!”. Lo scrivono in una nota gli operatori del 118, gestito dalle associazioni di volontariato, in protesta da giorni.