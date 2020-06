Bari: CasaPound organizza raccolta sangue al Policnico

Bari, 30 giu – In ricordo delle vittime del Covid-19, circa 35mila in tutta Italia, CasaPound Italia organizza una campagna per la donazione del sangue presso la Banca del Sangue del Policlinico di Bari. “Questa iniziativa – si legge nella nota diffusa da Cpi – nasce con l’obiettivo di informare e sensibilizzare i cittadini sull’importanza della donazione del sangue. Un nobile gesto che garantisce, inoltre, al donatore un controllo costante del proprio stato di salute, attraverso visite sanitarie e accurati esami di laboratorio.I dati del ministero dicono che lo scorso anno il sistema ha registrato oltre 3 milioni di donazione di sangue e plasma mentre i donatori sono stati 1.668.247. Circa 40.000 unità in meno rispetto all’anno precedente. L’affluenza più bassa dal 2011. Alla luce di questi dati ricordiamo l’importanza della donazione: non solo garantisce ai pazienti trasfusioni salvavita, ma serve anche per garantire i farmaci plasmaderivati.”

“Invitiamo quindi tutti i cittadini – conclude la nota di CasaPound – a partecipare numerosi a questa iniziativa, a partire dalle 8:00 presso la Banca del Sangue del Policlinico di Bari, in Piazza Giulio Cesare 11. Ricordiamo, inoltre, a tutti di essere muniti di guanti e mascherina e di comunicare alla mail casapoundbari@yahoo la propria adesione per stilare una lista delle presenze e coadiuvare il personale ospedaliero nella gestione degli accessi contingentati”.