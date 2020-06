Foggia, 30 giugno 2020. “Stiamo qui nel piazzale della Citta del cinema per definire la segnaletica e la nuova piantina. Il mercato del venerdì avrà 300 postazioni e non 600, tutti quelli che sono in regola con i pagamenti. Si stanno definendo gli spazi uno per uno, verremo chiamati in 50 al giorno in base alla graduatoria da venerdì 3 luglio,”., presidente provinciale di Confcommercio, è in piena attività nel piazzale entro cui verrà accorpato il mercato: “Avrà un nuovo look l’area del mercato, verrà ridisegnato completamente, prima la fila delle bancarelle per indumenti usati arrivava in via Natola, tra questa via e via Miranda partivano gli abusivi che ora non ci saranno più”.

Con la Città del cinema a due passi, sarà anche possibile il ristoro, e Lo Mele aggiunge, a tal proposito: “Siamo il volano dell’economia”. Dopo il tira e molla fra l’amministrazione comunale, che aveva indicato la Fiera come nuovo spazio mercatale, e le proteste dei commercianti, alla fine i sindacati hanno firmato il “no” al trasferimento: “Sono riuscito- aggiunge Lo Mele- a trovare l’unità su via Miranda di 8 sigle sindacali, Confcommercio e Confesercenti di Foggia e altre sigle provenienti da Bari, Andria, Canosa, Brindisi, una battaglia che abbiamo vinto”.