Foggia, ventenne palpeggiata e aggredita da nigeriano: arrestato

Ha aggredito e palpeggiato in strada una ventenne foggiana, mentre passeggiava nel quartiere Ferrovia in città. Con l’accusa di violenza sessuale,. Stando a quanto ricostruito, sabato pomeriggio la ragazza era in via Monte Sabotino quando è stata aggredita dal 31enne, che l’ha presa per i fianchi stringendola forte, iniziando a palpeggiarla. Alla scena ha assistito un passante, che ha urlato, riuscendo così ad allontanare l’uomo, che è fuggito, mentre la vittima e il passante hanno avvisato la polizia. Poco dopo gli agenti hanno arrestato il nigeriano nella centralissima piazza Cavour. La ragazza è stata ascoltata dai poliziotti, ai quali ha raccontato, tra le lacrime, che l’aggressore la teneva così stretta da non riuscire a muoversi.

Fonte: GdM