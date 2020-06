Manfredonia, Campo: “500 richieste al nuovo RED in sole 3 ore”

Manfredonia, 30 giugno 2020. “Dagli uffici della Regione Puglia ci comunicano che sono ben 500, in sole 3 ore, le istanze presentate per accedere al nuovo RED. Questa volta, come ha tenuto a precisare la consigliera di Michele Emiliano Titti Caterina de Simone, la piattaforma Sistema Puglia è stata snellita e resa più fruibile per tutti i pugliesi. Con un Isee pari a 9.360 euro, il nuovo RED garantisce il sostegno anche a tutti quei nuclei familiari che sono stati esclusi dalla misura nazionale. In un periodo lungo 4 anni, sono state oltre 30 mila le famiglie che hanno usufruito di tale misura di sostegno.

Un grande risultato questo che evidenzia chiaramente il lavoro svolto dal buon governo di Michele Emiliano. Ora dobbiamo proseguire nel battere questa strada, sinonimo di quel buon lavoro che non lascia indietro nessuno. Avanti così!”. Lo riporta il Consigliere regionale in Puglia e Capogruppo in Consiglio regionale del Partito Democratico Paolo Campo.