Nonostante la chiarezza del comunicato di ieri, continua un’opera di sciacallaggio ai danni dell’azienda. La presunta chiusura del locale si riferisce, in realtà, a una modifica degli orari di apertura, in vigore dopo l’emergenza. Quello che posso garantire è che quanto continuerà a essere diffuso impropriamente, con foto, video, testi, e commenti, sarà perseguito ai sensi di legge, in presenza di contenuti diffamatori nei confronti dell’impresa e dei suoi referenti”. E’ quanto precisa a StatoQuotidiano.it l’avvocatodel Foro di Foggia, legale della società che gestisce ildi Manfredonia. La precisazione segue l’episodio verificatosi nella mattinata di ieri, lunedì 29 giugno.

I FATTI. Come già riportato, ieri, verso le ore 11, “si è verificata la consumazione al tavolo di alcuni rustici, sfuggiti ai rigorosi e costantemente attuati controlli relativi ad igiene e salubrità degli alimenti somministrati nell’esercizio commerciale”, specifica il legale. Come risaputo, in uno dei “4 rustici ordinati” (pasta sfoglia con würstel cotto al forno) sono emersi “vermicelli” ancora in movimento.

IL COMUNICATO. “Si precisa che i rustici in questione non sono di produzione propria e artigianale, ma sono acquistati da un’azienda distributrice che li consegna già confezionati“, precisa l’avvocato Aulisa. “Doverose e prevalenti le scuse che i proprietari dell’esercizio commerciale porgono per l’episodio, ma altrettanto doveroso è il chiarimento dell’accaduto, fondamentale anche per la rassicurazione dei clienti, che devono poter continuare a usufruire dei servizi del Bar Caffetteria Albatros in serenità e tranquillità”, ha specificato ieri l’avvocato. “Il personale di servizio ha immediatamente provveduto a ritirare il prodotto in questione e la proprietà ha contattato il proprio legale di fiducia, per effettuare gli opportuni accertamenti del caso e fare luce anche sulla dinamica degli avvenimenti, dal momento che, in merito, è stato diffuso anche un video. Il filmato in questione è divenuto virale nei vari servizi di messaggistica istantanea e social network, rischiando di compromettere fortemente la reputazione dell’attività commerciale con inopportune supposizioni e deduzioni, in una delicata fase di indagine e accertamento dell’accaduto, ma anche gettando sconvenienti ombre sulla professionalità di persone che operano nel settore da quasi 15 anni“.

Riguardo alla dinamica dei fatti, l’Avv. Aulisa dichiara quanto segue: “È, purtroppo, successo uno di quegli episodi che, in un’attività commerciale in cui c’è rivendita di prodotti alimentari, non dovrebbe mai succedere. È successo, inoltre, malgrado quelle che possono essere ritenute le responsabilità dei gestori del locale, atteso che si tratta di alimento non prodotto dal Bar Caffetteria Albatros, ma acquistato da ditta terza che, a sua volta, distribuisce prodotti di aziende alimentari specializzate. In questa fase, posso solo affermare che saranno messe in atto tutte le forme possibili di tutela per il Bar Caffetteria Albatros“. “L’azienda si riserva il diritto di sporgere denuncia e di far analizzare il prodotto acquistato e commercializzato“.

ORARI APERTURA LOCALE. “Relativamente alle voci, e immagini, relative alla chiusura stamani del locale – precisa stamani l’avvocato Aulisa a StatoQuotidiano.it – si fa riferimento ai nuovi orari dell’attività commerciale, in vigore dall’inizio del mese di giugno: mercoledì giorno di chiusura, durante gli altri giorni, apertura dalle 7 alle 13, riapertura dalle 16 alle 21, fatta eccezione per il venerdì, sabato e domenica, con chiusura fissata alle ore 22. Il tutto in seguito alla riapertura post emergenza Covid. Parliamo di uno dei locali che rispetta tutte le misure di sicurezza per l’accesso all’attività, per la consumazione, e per qualsiasi disposizione di riferimento”.

DENUNCIA AI CARABINIERI. “Ieri, 29 giugno 2020, siamo stati dai Carabinieri a Manfredonia per sporgere denuncia per quanto successo. Si stanno verificando situazioni anomale, da chiarire, questo è certo. Stiamo acquisendo anche le immagini all’interno del locale, per avere concreta contezza di cosa sia effettivamente avvenuto. Sono state scattate tante immagini, durante i fatti: è quantomeno indubbio, solitamente i clienti di un’attività non fotografano nulla. Vedremo, in ogni modo”.

“Ricordo che il cliente in questione ha acquistato 4 rustici, ne ha mangiati 3, con uno risultato con la situazione indicata. Come d’intesa tra le parti, i rustici non sono stati pagati, solo le bevande”.

“Invito nuovamente tutti coloro che sono entrati in possesso del video che sta circolando a non divulgarlo privatamente o pubblicamente (ad esempio sui social network), poiché loro malgrado e, senza responsabilità alcuna, potrebbero essere comunque coinvolti nelle indagini che non solo l’azienda ma anche l’autorità di polizia giudiziaria competente dovrà necessariamente svolgere”. “Esorto tutta la nostra comunità cittadina innanzitutto a credere nella buona fede dei gestori dell’attività e cercare di comprendere che quanto accaduto è un’eccezione per la quale andrà doverosamente acclarato cosa non ha funzionato a dovere nella catena di conservazione del prodotto, dall’azienda produttrice a quella distributrice, fino al punto vendita dove è avvenuta la consumazione. Tutto a tutela non soltanto del buon nome dell’attività commerciale, ma anche e soprattutto della salute dei consumatori”.

