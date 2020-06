Manfredonia, tutti a mare a dispetto del Coronavirus

Manfredonia, 30 giugno 2020. E’ PARTITA di getto, senza esitazioni e i timori che pure erano circolati fino a domenica scorsa quando la gente ha letteralmente invaso tutte le spiagge del litorale del golfo, dagli arenili della riviera sud sipontina, a Manfredonia, fino alle calette incastonate nelle scogliere di Macchia. Auspice un sole terso e brillante, il mare ammiccante. Da levante a ponente è stata una festa ritrovata del mare. Pareva di essere a Ferragosto. Il coronavirus? Pareva come mai esistito.

I “FESTEGGIAMENTI” sono iniziati di buon’ora con le carovane di automobili provenienti da sud attraverso la statale delle Saline, da Foggia, da San Giovanni Rotondo. Per la gran parte si sono fermate sulle rive del golfo, altra parte ha proseguito per il Gargano. Hanno scaricato folle di bagnanti finalmente liberati dall’ossessione del coronavirus. I vari stabilimenti balneari hanno dovuto aprire tutti gli ombrelloni per far fronte alla marea umana vogliosa di sole e di mare. I lugubri presagi che avevano caratterizzato la vigilia dell’estate al Covid-19, si sono dileguati come neve al sole.

“ANCHE se una domenica non fa stagione balneare – osserva Silvia del ristorante “La masseria di Ippocampo – è sempre un buon auspicio il movimento che abbiamo registrato. Bisognerà vedere nel prosieguo”. Anche Sipontina del Lido “Tellina” è rimasta sorpresa da tanta affluenza. “Francamente – dice – non me lo aspettavo: sono stata molto indecisa se aprire o meno. Speriamo bene”. Con la spiaggia, il campeggio e il caseggiato immersi in bosco profumato da varie essenze di alberi, è tra le strutture di punta del litorale sud. Altro scenario ugualmente intonato alla più esaltante natura balneare, è la lunga spiaggia di Siponto. Una quindicina di strutture “armate” di tutto punto non hanno esitato ad attendere fiduciosi l’apertura ufficiale della stagione balneare. “Abbiamo avuto fiducia – rileva Dino – del lido “Aurora” – nell’approntare tutto per tempo. Se continuerà così potremo sperare anche in buoni recuperi economici”. Una Siponto da tutto esaurito. Non solo al mare ma anche alla sera ad affollare i ristorantini dispiegati sulla piazzetta Santa Marai di Siponto. “Pare come risorti– annota Michele del bar-ristorante del centro – da un lungo incubo: la gente si sofferma volentieri, vuole stare all’aperto”.