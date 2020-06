“Questa poltrona di sindaco potrei averla per 4 anni e mettermi le stellette per opere avviate e che nessuno può fermare, come il corso della storia”. Antonio Tutolo, sindaco di Lucera, lancia la sua corsa per la Regione Puglia nel centrosinistra nel consueto video quotidiano. L’esempio per eccellenza dei vari canteri avviati è quello della Fortezza, 8 milioni di finanziamenti, e l’Anfiteatro, che definisce “l’Arena di Verona del Mezzogiorno”. “Devono diventare grandi attrattori culturali della regione Puglia, chi si deve far carico di promuovere quei monumenti nel mondo è la Regione. C’è chi con voce ferma le deve chiedere queste cose, ma chiunque ha governato non ha guardato con la stessa attenzione alla Capitanata, c’è un abisso fra la promozione del Salento e noi perché hanno avuto politici bravi. All’assessore Capone, però, serve qualcuno che deve dire ‘il tuo strabismo va corretto, esiste un’altra parte’”.

Sulle critiche che gli sono giunte in questi giorni: “Io non scappo, non abbandono nessuno. L’ospedale di Lucera, per cui era pronta la delibera di chiusura, lo abbiamo difeso, ma non è un punto di arrivo, si deve difendere il sistema sanitario nei posti dove si decide. Mi solletica l’idea di arrivare in Regione, ma io chiedo sempre ai cittadini riguardo alle mie decisioni, voi mi avete dato il consenso, non ho gruppetti di potere. Mi posso andare a schiantare contro un muro, lo so, ci vuole un consenso enorme, devi arrivare in Regione come uno tsunami, non mi illudo, ma ho voglia di vedere queste cose realizzate. Io prendo la mia testa e la metto sul tavolo: perdo il posto di sindaco, non vengo eletto in Regione, è finita? Ma non me lo pongo il problema, è dimostrabile che se decido di difendere il territorio lo faccio, ma se i cittadini pensano di no li rispetto lo stesso”.