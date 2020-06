Monte Sant’Angelo: area pedonale urbana / zona a traffico limitato

Monte Sant’Angelo, 30 giugno 2020. “La regolamentazione relativa al controllo elettronico dei varchi dell’Area pedonale urbana, dopo la fase di sperimentazione, necessita di essere modificata al fine di consentire ai residenti e ai commercianti di usufruire di permessi più ampi per raggiungere le zone di interesse. Per poter giungere a ciò, anche in virtù delle nuove linee guida del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, sarà necessario istituire la Zona a traffico limitato con i medesimi controlli elettronici dei varchi.

La possibilità di rendere piacevoli le nostre passeggiate e quelle dei turisti lungo il corso principale dovrà essere maggiormente coniugata con le esigenze dei residenti e dei commercianti presenti nella zona centrale della Città. L’Ufficio di presidenza del Consiglio comunale, di concerto con il Sindaco e l’Assessore alla viabilità, promuoverà una serie di incontri con i gruppi consiliari al fine di giungere ad una soluzione condivisa”.

Giovanni Vergura – Presidente del Consiglio comunale di Monte Sant’Angelo