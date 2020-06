Primo incendio a Vieste, impiegato anche un canadair

. Spegnimento e bonifica incendio boschivo di quasi 5 ettari. Operazioni tuttora in corso.

Con l’arrivo del grande caldo ecco i primi incendi boschivi. Il primo della stagione si è verificato nella giornata di ieri in località Salerno, in agro di Vieste, zona impervia e boscata, interessata principalmente da macchia mediterranea e pino d’Aleppo giovane. Sul posto i primi ad arrivare sono stati i volontari della Pegaso e le Giacche Verdi del Gargano. Poi le squadre dell’Arif, ma per spegnere le fiamme è stato indispensabile l’intervento di un canadair che ha effettuato 55 lanci. Solo in tarda serata l’incendio è stato domato

Fonte testo: retegargano