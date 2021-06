Calciomercato, da Locatelli a Berardi: tutte le news

Metabolizzata la cocente eliminazione agli Europei ad opera del Belgio (prossimo avversario dell’Italia) con il suo Portogallo, arriva per Cristiano Ronaldo il tempo delle decisioni e di guardare al futuro.

Il fuoriclasse lusitano è legato alla Juventus con un ingaggio da 31 milioni netti fino al 30 giugno 2022. Dalla Spagna il quotidiano As ha parlato, addirittura, di un rinnovo con la Juve fino al 2023.

La Juve, intanto, andrà fino in fondo per prendere Locatelli, che sta strabiliando in azzurro sulla base di 30 milioni più contropartite, nonostante l’intromissione di Arsenal e Borussia Dortmund, ma qualsiasi decisione per l’attacco è legata a Ronaldo, assodato che per Dybala ci si siederà attorno ad un tavolo per intavolare la trattativa per il prolungamento rispetto al contratto in scadenza e farne il centro del progetto tecnico dell’Allegri bis. Molto dipenderà dalla situazione di K. Mbappè la cui cessione potrebbe innescare un effetto domino e portare CR7 proprio sotto la Torre Eiffel.

A Milano, invece, i campioni d’Italia hanno sostanzialmente ceduto il talentuoso Hakimi al Psg, sulla base di 70 mln di euro, solo cash compresi bonus. La cessione a breve diventerà ufficiale e il sacrificio del terzino marocchino servirà a coprire parzialmente il buco di bilancio nelle casse nerazzurre. Nel mercato in entrata, i nerazzurri dopo aver strappato il turco Hakan Calhanoglu ai cugini rossoneri a parametro zero, tentano un nuovo sgarbo sull’altra sponda dei navigli.

Esigenze comuni avvicinano le due squadre di Milano in questa fase esplorativa del calciomercato. La questione legata ai rinnovi, di due tra le pedine più importanti dello scacchiere dell’una e dell’altra squadra. Da una parte il nodo è legato a Kessie, con distanza tra domanda ed offerta e nerazzurri pronti a fare la loro controproposta. In casa Inter, invece, le difficoltà arrivano sul fronte Brozovic: anche il croato ha il contratto in scadenza nel 2022 e diversi top club hanno manifestato il loro interesse.

Barcellona e Paris Saint Germain su tutti. Inzaghi ha fatto presente che il croato rappresenta un’assoluta priorità e non vuole perderlo e ha richiesto Lazzari, suo fido cursore ai tempi della Lazio, per sostituire il partente Hakimi.

Il Milan ha messo gli occhi su Berardi che potrebbe lasciare Sassuolo e tentare di giocare da protagonista in un grande palcoscenico. Sondaggio anche per la stella croata NiKola Vlasic.

Nella capitale, venerdì arriva lo Special One, che probabilmente potrebbe essere presentato in Campidoglio. Il ds Pinto prima di piazzare i colpi in entrata deve pensare a piazzare gli esuberi, tra cui Under, Kluivert, Perez e Pedro. Tra i papabili nuovi volti in giallorosso, il capitano della sorprendente Svizzera, il centrocampista Granit Xkaha (manca l’accordo con l’Arsenal) e l’esterno serbo Kostic, proveniente dall’Eintracht Francoforte.

A cura di Antonio Monaco, 30 giugno 2021