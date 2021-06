Ex giudice arrestato, trovate nuove armi da guerra: fucili e lanciarazzi

Bari, 30/06/2021. La Polizia di Stato ha sequestrato, in box a Ruvo di Puglia, armi e munizioni varie, a seguito di ulteriori indagini sul caso De Benedictis.

Non trovano fine i colpi di scena nelle indagini che vedono coinvolto Giuseppe De Benedictis, ex gip di Bari, già arrestato per corruzione e detenzione illegale di armi.

Gli uomini della Squadra Mobile di Bari, su delega della Procura del Tribunale di Lecce e della DDA del capoluogo salentino, hanno posso sotto sequestro un arsenale composto da pistole, fucili, munizioni varie, nonché da una sciabola e una baionetta.

Le armi sono state ritrovate in un box della periferia di Ruvo di Puglia, che era nella disponibilità del Caporal Maggiore Scelto dell’Esercito Italiano Antonio Serafino, 43. Il militare era stato raggiunto, lo scorso 13 maggio, da un provvedimento di custodia cautelare dopo la scoperta di un primo arsenale bellico, composto da fucili d’assalto, pistole ed esplosivi, in una masseria di Andria di proprietà di Antonio Tannoia, 55, anche lui arrestato. Le prime indagini ricondussero la proprietà di 200 pezzi del primo arsenale, tra armi e munizioni varie, all’ex Giudice per le Indagini preliminari presso il Tribunale di Bari, Giuseppe De Benedictis, 59, già indagato e posto agli arresti per corruzione in atti giudiziari insieme all’avvocato Giancarlo Chiariello.

Analisi più approfondite delle intercettazioni tra Serafino e De Benedictis hanno portato alla scoperta di quest’ultimo box, di cui avrebbero parlato durante gli spari della notte di Capodanno.

La Procura di Lecce è al lavoro per scoprire l’origine delle armi, di chi fossero a disposizione o proprietà e un loro eventuale utilizzo in operazioni o atti criminali.