Foggia, Policlinico Riuniti: detenuto aggredisce personale sanitario

Foggia, 30/06/2021- (norbaonline) Ancora medici aggrediti al lavoro. È successo ieri sera al Policlinico Riuniti di Foggia dove un detenuto, ricoverato a Medicina Interna, si è scagliato contro il personale sanitario causando lievi ferite. Non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto. La direzione del Policlinico ha aperto un’indagine interna per ricostruire i fatti e ha espresso solidarietà e vicinanza a tutto il personale coinvolto e a coloro che ogni giorni lavorano operando in prima linea. (norbaonline)