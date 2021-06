Furto e tentato furto in abitazione: arrestato 29enne di San Marco

San Marco in Lamis, 30 giugno 2021. I Carabinieri delle Stazioni di San Marco in Lamis e Rignano Garganico, nel corso di opportuni servizi finalizzati alla prevenzione e repressione di reati in genere, in San Marco in Lamis arrestavano un giovane pregiudicato del luogo responsabile di furto e tentato furto in appartamento.