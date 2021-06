Gatta: “Chiesta sospensione pagamento bollo auto ma Emiliano pensa ad altro”

Manfreedonia, 30/0672021 – “In questi giorni è tornato alla ribalta il tema, particolarmente sentito, della sospensione del pagamento del bollo auto. Lo scorso aprile presentammo come Gruppo di Forza Italia una mozione che, però, non è stata ancora affrontata dal Consiglio regionale. Eppure, si tratta di una questione di grande importanza, soprattutto in un momento di drammatica crisi economica, con migliaia di cittadini in difficoltà. Ed è per questo che depositammo la mozione, per richiedere la sospensione del pagamento della tassa automobilistica del 2021, esattamente come già fatto da altre Regioni.

L’abbiamo fatto considerando che l’utilizzo dell’automobile è indispensabile per tanti lavoratori e la sospensione sarebbe un segnale di attenzione e sensibilità politica. Ci rendiamo conto che, forse, Emiliano e la sua maggioranza hanno altre priorità e non condividono la bontà della proposta. Diversamente, avranno modo di dimostrare ai pugliesi di avere a cuore la questione, inserendo la mozione nell’agenda dei lavori del Consiglio prima della pausa estiva”.

Lo riporta il consigliere regionale di Forza Italia Giandiego Gatta.