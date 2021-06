Il tuo store più efficiente e veloce con i servizi eCommerce B2B di ITTweb

Guidato da logiche diverse dal B2C e focalizzato sulle esigenze di aziende e professionisti, il mercato Business to Business richiede una particolare attenzione alla gestione del cliente. Ecco perché lo sviluppo di eCommerce Magento B2B andrebbe sempre affidato a specialisti del settore, in grado di ottimizzare ogni aspetto della vendita e fornire allo store manager tutti gli strumenti necessari per battere la concorrenza.

Il settore Business to Consumer è strettamente legato ai cosiddetti acquisti d’impulso, nonché ad una clientela alla ricerca di schede prodotto ricche di dettagli. Nel B2B invece le cose stanno in maniera diversa. Le aziende tendono a fare acquisti ripetitivi, concentrandosi principalmente sulla disponibilità immediata della merce e sulle condizioni di vendita.

Nel mercato Business to Business il cliente tipo è fidelizzato, vuole informazioni chiare e immediate. A differenza del consumer, infatti, sa già cosa cerca. Nella selezione del portale per lo shopping online, quindi, i fattori con la maggiore incidenza sono efficienza e velocità, sia per la procedura di navigazione che per evasione e consegna dell’ordine.

Naturalmente la sicurezza resta un requisito imprescindibile, come la capacità di gestire in maniera efficace la proposta in termini di prezzi e sconti, che variano a seconda del gruppo d’acquisto di appartenenza. Ma anche in funzione degli accordi tra cliente e venditore.

Tra le esigenze più frequenti ci sono poi la razionalizzazione dei cataloghi dei prodotti, la gestione del picking di magazzino, funzioni di CRM, e servizi avanzati per assortimento prodotti, riordino e storico degli ordini. Necessità che possono essere soddisfatte in pieno solo ricorrendo a strumenti specifici, sviluppati con formule tailor-made.

Fondata nel 2000 e forte di decenni di esperienza nella realizzazione di piattaforme su misura, ITTweb propone soluzioni chiavi in mano in grado di soddisfare le esigenze di ogni azienda e mercato. Specializzata dal 2008 su Magento e sul VTECRM, sviluppa software di alta qualità, garantendo velocità, efficienza e sicurezza.

Ha il valore aggiunto di un DNA di system integrator e il costante percorso di innovazione ha portato, nel 2019, alla nascita di Magesquared, l’ecosistema per eCommerce Magento 2 con tecnologia Progressive Web App. Scalabile e modulare, consente l’integrazione con CRM, ERP, PIM e ogni altro sistema di terze parti.

Scegliere i servizi di ITTweb per eCommerce B2B vuol dire inoltre beneficiare dell’approccio “win win” adottato dalla software house, che si propone in quanto consulente di business, e non come un semplice fornitore di servizi.

