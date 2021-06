Manfredonia, sciopero comparto igiene ambientale: adesione del 10%

Manfredonia, 30/06/2021 – “Proclamazione sciopero generale segreterie nazionali FP CGIL FIT CISL— UILTRASPORTI comparto i. a. per il giorno 30 giugno 2021 riguardante tutti i lavoratori del comparto igiene ambientale (c.d. sciopero politico).

Si fa seguito al Comunicato Stampa diramato in data 28 giugno 2021.

L’Azienda Servizi Ecologici S.p.A. rende noto che lo sciopero odierno ha registrato una adesione di circa il 10% della forza lavoro aziendale.

Sebbene la Società abbia predisposto il servizio odierno per assicurare le prestazioni minime obbligatorie previste dalla legge n. 83/2000 e dal Codice di regolamentazione del diritto di sciopero sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali, nonché anche parte dei servizi ordinari (il mercoledì viene raccolta con il porta a porta la doppia frazione di rifiuto organico e vetro ), si stanno registrando alcune lievi criticità di servizio localizzate principalmente nella zona nord della Città — dalla prima zona 167 e comparti, fino alla zona C/12 e C/13.

L’Azienda conta di recuperare e tornare alla normalità nel più breve tempo possibile. Si informano la cittadinanza e le utenze tutte, che i due Centri Comunali di Raccolta sono entrambi regolarmente aperti e funzionanti per l’eventuale conferimento di tutte le frazioni di rifiuto.

L-A.U. Rossi ringrazia i cittadini per la collaborazione prestata ed i lavoratori per il senso di responsabilità dimostrato, garantendo sempre il massimo impegno di A.S.E. S.p.A in favore della collettività”.

F.to: l’Amministratore Unico Raphael Rossi