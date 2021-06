“Mentre c’erano colleghi che morivano c’era chi metteva i soldi nella lavatrice”

Foggia, 30/06/2021 – “SOLDI IN LAVATRICE!!! Leggo di un medico arrestato a cui hanno trovato 17 mila euro in lavatrice (sic!) frutto di illecito. Mi viene in mente tutta la sofferenza di questi ultimi due anni a quanta apprensione e dolore e l’abnegazione di tutta la categoria e mentre c’erano colleghi che si ammalavano e morivano c’era chi metteva i soldi nella lavatrice.