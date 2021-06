Monte Sant’Angelo, mamma di Felice: “È giunta l’ora del carcere?”

“È giunta l’ora? Si apriranno le porte del carcere oggi? Sono passati quasi 4 anni da allora, aspettavo con ansia questo giorno, ora mi sento soffocare, il ricordo di quel giorno, l’indifferenza negli occhi del tuo assassino, le richieste assurde proposte dal suo legale mi lasciano senza parole, mi fanno sanguinare il cuore. Una storia andata male dall’ inizio, non mi stancherò mai di dirlo, aveva tutte le intenzioni di uccidere e ci è riuscito. Come può passare per omicidio preterintenzionale tutta quella violenza, ha continuato a rincorrerti nonostante avesse visto quel lago di sangue, fino a lasciarti stremato a terra , ma lucido al punto di occultare le prove. Non è lucido colui che invece di rimediare allo sbaglio commesso chiamando i soccorsi, pensa a far sparire il coltello con cui ti ha ferito? Non è lucido colui che ha avuto ancora oggi il coraggio di chiedere la legittima difesa? L’esame autoptico parla chiaro, hai cercato di salvarti fino all’ ultimo minuto, fino a quando sei caduto incosciente, le tue dita su entrambe le mani avevano i segni della difesa..

Immagino cosa hai visto negli occhi del tuo assassino, la stessa cattiveria e indifferenza che ho visto io durante i tuoi processi, la freddezza di guardarmi negli occhi come se nulla non mi avesse tolto, e invece mi ha… tolto tutto.

Come si può essere così indifferenti di fronte a tanto dolore? Come ci si può cercare di difendere?

Perché tutta quella rabbia? Perché?

Non avrò mai risposte a queste domande, come non ne ho avuto finora, ma continuano a tormentarmi e ad indebolirmi il cuore.

Ogni istante mi chiedo come la moglie (una mamma), sia riuscita a scappare con i suoi due figli la stessa notte, senza testimoniare, perché lei ha visto tutto, lei sa cosa è successo in casa sua quella maledetta sera, la rabbia che lui aveva addosso era scaturita per forza da qualcosa, perché non si può uccidere per aver pensato o per aver creduto che volessero fare pipì.

Sono fatti dello stesso sangue, è questa l’unica risposta che riesco a darmi.

In questa storia, io non posso condannare solamente i suoi figli, perché non possono pagare colpe che non hanno, mentre condanno la moglie per le parole che non mi sono state dette e i fratelli (padri di famiglia), per averlo ancora una volta aiutato economicamente a difendersi, continuando come è successo già in passato, a coprire le cattiverie che il tuo assassino ha sempre commesso e mai pagato, perché il paese è piccolo, la gente mormora e l’omertà regna, ed io sono convinta che se tu non fossi morto, tutto di nuovo sarebbe stato messo a tacere, come sempre.

Io spero che gli arrivino queste parole, l‘urlo della mia rabbia, anche se so che per tutti noi e per me soprattutto non cambierà nulla, oramai tutto è finito, tutto è andato come doveva andare, non abbiamo avuto scelta.

Oggi finirà solamente per la giustizia la tua storia, se veramente per lui si apriranno le porte del carcere, ma non per me, perché io quell’addio non te lo riuscirò mai a dire.

Ognuno continuerà a vedere quella che sembro, ma nessuno più saprà quella che sono.

Il dolore ti cambia ma non ti rende forte, ti fa capire che per non fare soffrire nessuno attorno a te devi saper mostrare la tua maschera e mai più il tuo volto.

Io spero che almeno tu, nell’attesa di incontrarci….

Sii felice.

Approfitto per ringraziare i miei legali Innocenza e Giovanni Battista Starace, che mi sono sempre stati vicini professionalmente ed umanamente.”

Ermelinda Santoro