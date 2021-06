Puglia bollente: per oggi previsto il picco settimanale vicino ai 40 gradi

Foggia, 30/06/2021 – (repubblica) Il caldo raggiunge il suo apice in Puglia. Mercoledì 30 giugno, in tutta la regione si registreranno le temperature più alte della settimana, e nel Salento come in provincia di Taranto si sfioreranno i 40 gradi.

La buona notizia è che nel weekend il termometro va giù.

Nell’ultimo giorno di giugno, le massime saranno più o meno costanti su tutta la regione: dai 39 gradi di Lecce ai 38 di Taranto, e poi 37 a Bari, nella Bat e a Foggia. A Brindisi, invece, non si andrà oltre i 33 gradi. I venti saranno da deboli a moderati. Nel weekend, il caldo si attenua. Giovedì 1° luglio, la città più afosa sarà Taranto con 37 gradi, mentre nel capoluogo pugliese si raggiungeranno i 33 gradi.

Venerdì è prevista un’ulteriore diminuzione, e sabato le temperature rimarranno costanti (35 a Foggia e 28 a Brindisi, per esempio). Domenica, infine, ci sarà un nuovo rialzo di due o tre gradi, così come lunedì. (repubblica)