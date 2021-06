“Volevano estorcere 60mila euro”, uomo di San Severo rinviato a giudizio

Macerata, 30/06/2021 – (cronachemaceratesi) Tentano di estorcere 60mila euro ad un 39enne, quattro persone rinviate a giudizio dal gup del tribunale di Macerata. L’udienza si è svolta questa mattina davanti al giudice Domenico Potetti. Secondo l’accusa, sostenuta dal pm Vincenzo Carusi, il 56enne S. G., originario di San Severo, il 18 aprile del 2017 aveva dato appuntamento ad un uomo di 39 anni, residente a Montecosaro, nei pressi dello stadio di Civitanova.

Ad attendere il 39enne c’erano tre persone, continua l’accusa: il 30enne O. C. M. romeno, il 34enne B. P., albanese, il 36enne E. G., 36, albanese. Questi tre uomini avrebbero minacciato il 39enne per ottenere 30mila euro per loro e altrettanti per G.. Giyshi avrebbe brandito un coltello da cucina, P. avrebbe puntato una pistola al volto del 39enne, inoltre lo avrebbe colpito alla testa con in calcio della pistola e avrebbe sparato un colpo di pistola ad aria compressa alla gamba del 39eenne. M. avrebbe preso a pugni l’uomo, colpendolo in volto. M. e P. devono rispondere anche di lesioni. Gli imputati sono difesi dagli avvocati Giovanni Galeota e Sante Monti. (cronachemaceratesi)