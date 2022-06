FOGGIA, 30/06/2022 – (foggiatoday) Incendio auto, la scorsa notte, a Lucera, dove è andata a fuoco l’auto di un dirigente comunale.

A bruciare, in pieno centro storico, è stata la Fiat Punto di Pietro Savoia, ingegnere dirigente del V Settore. Il fatto è successo poco prima della mezzanotte: il mezzo è andato completamente distrutto nel rogo. Sul posto è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona. Indagini in corso da parte dei carabinieri, che stanno verificando la presenza di telecamere utili in zona. Non si esclude la matrice dolosa del gesto. (foggiatoday)

Solidarietà al Dirigente Ing. Pietro Savoia L’atto intimidatorio subito dal Dirigente del Comune di Lucera è un gesto che offende i valori della democrazia e della civile convivenza ovvero le fondamenta della vita di ogni comunità. Il Sindaco, gli Assessori, il Presidente del Consiglio, i Consiglieri, i Dirigenti ed i dipendenti comunali tutti, esprimono la più ferma condanna per il vile gesto incendiario e manifestano la piena solidarietà all’Ing. Pietro Savoia ribadendo il pieno sostegno a quanti, pur tra difficoltà e problemi, portano avanti la propria attività amministrativa nell’esclusivo interesse della cittadinanza. Quanto accaduto è da ritenersi un insulto al principio di legalità nonché un danno all’immagine dell’intera comunità lucerina.