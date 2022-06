Caos rifiuti, Fusco: “Necessaria svolta, comunità penalizzata dal degrado”

Foggia, 30 giugno 2022 – Un comunicato di Luigi Fusco, ex capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale a Foggia:

“L’emergenza rifiuti è da tempo una delle principali della città e tuttavia, nonostante la gestione commissariale, quest’ultima non ha impresso una svolta che sarebbe necessaria e rispettosa dei cittadini foggiani e di una comunità penalizzata da un degrado che amplifica la percezione negativa e alimenta polemiche che vanificano gli sforzi e l’impegno di chi lotta ogni giorno per rendere Foggia più vivibile e attrattiva.

Dopo il fallimento dell’Amica nel 2013, la subentrata AMIU, poteva e doveva cambiare la realtà con la quale quotidianamente siamo chiamati a confrontarci. Tuttavia, nonostante il volume d’affari del 40 per cento sviluppato dall’impianto foggiano di Passo Breccioso, a fronte del 20 per cento della quota di partecipazione e dei milioni di euro di utile ricavati ogni anno, tantomeno sono stati effettuati investimenti di alcun tipo:

le nuove spazzatrici meccaniche impiegate sono a noleggio;

i cassonetti cambiati solo in alcune zone della città, per lo più divenuti fatiscenti per la incuria sì dei cittadini ma anche per la mancanza di ditte specializzate nell’igienizzazione degli stessi, con successiva proliferazione di blatte;

a ridosso dei marciapiedi (ma definirli tali credo sia un’ eufemismo) crescono da mesi sterpaglie ingiallite, divenute covo di insetti, presenti anche in pieno centro cittadino e lungo i viali della Stazione locale, e numerose strade del centro e della periferia.

gli operatori ecologici, sono largamente sottodimensionati rispetto alle esigenze e alle priorità.

Per una sede peraltro non idonea, si continuano a spendere 30mila euro al mese, un importo che a manager più oculati avrebbe dovuto piuttosto suggerire l’acquisto di locali.

In questi anni, non è mai stata presa nemmeno in considerazione l’ipotesi di uno sconto sulla TARI, per spalmare anche sui cittadini foggiani gli ingenti ricavi e risarcirli parzialmente per un servizio non all’altezza.

Una situazione che avrebbe dovuto indurre più di una riflessione, alla scadenza del contratto con AMIU. Negli ultimi due tormentati anni, si è andati avanti con proroghe: una strada che pure l’attuale gestione commissariale sembra volere percorrere, per una durata pluriennale, che impegnerebbe quindi anche il prossimo consiglio comunale, anche l’amministrazione comunale che verrà. Senza alcuna analisi approfondita dei costi e dei benefici, senza una rinegoziazione che possa determinare dei vantaggi anche per i cittadini foggiani. Un’ipotesi che io ritengo inquietante e sbagliata, perché condizionerebbe la pubblica amministrazione anche per i prossimi anni e determinerebbe una sconfitta e una mancanza di considerazione che la politica e la città di Foggia non meritano.

Mi rivolgo quindi ai commissari insediatisi a Palazzo di Città, attraverso gli organi di informazione, per chiedere loro un atto di responsabilità nei confronti di una comunità che merita rispetto. E sono a loro disposizione per un percorso guidato lungo le vie cittadine, dal centro alle periferie, per constatare lo stato di degrado sempre più diffuso e inaccettabile e le risposte finora arrivate da AMIU, per me (e per i cittadini) assolutamente insoddisfacenti”.

Luigi Fusco