Concetta Bruno scomparsa da Ordona, le figlie: “Siamo straziate”

FOGGIA, 30/06/2022 – (ilsussidiario) La trasmissione Chi l’ha visto è tornata ad occuparsi del caso di Concetta Bruno, la 56enne di Ordona della quale si sono perse le tracce dallo scorso 16 giugno.

Dopo il matrimonio del fratello, lo scorso maggio, qualcosa sarebbe accaduto nella vita di Concetta: la donna avrebbe comprato un biglietto del treno facendo perdere le sue tracce. “Se ha fatto questa scelta un motivo ci sarà, ma comunque le vogliamo bene. Ha fatto di tutto per noi. Rispetto la sua scelta ma se solo ci avesse avvisato saremmo state molto più tranquille invece così ci ha distrutto”, ha commentato Daniela, una delle figlie di Concetta.

La madre avrebbe lasciato il cellulare a casa scomparendo nel nulla. Concetta è stata ripresa dalle telecamere della stazione di Foggia senza valigie ma con una borsa a tracolla e una busta di cartone. Il genero ha svelato che una telecamera l’avrebbe immortalata mentre entrava per qualche minuto in chiesa prima di entrare in stazione e comprare un biglietto per Roma. Essendo una donna molto credente è possibile che abbia trovato riparo in una struttura religiosa della Capitale? La trasmissione di Rai3 ha cercato di chiedere nei luoghi dove solitamente si ospitano i fedeli ma nessuno l’avrebbe mai vista. (ilsussidiario)