Foggia, incidente stradale in Via Vittime Civili: ferita conducente moto

Foggia, 30 giugno 2022 – Incidente stradale ieri sera all’incrocio tra via Vittime civili e via Acquaviva a Foggia. Ad entrare in collisione una Ford con una moto Liberty.

La conducente del motociclo è stata trasportata presso il locale pronto soccorso da un’ambulanza del centodiciotto. Sul posto la polizia locale per i rilievi del sinistro.