G-Network Italia di Gianluca Poggi: come creare il futuro, non predirlo

Oggi più che mai lo scambio di informazioni è sempre più veloce grazie ad internet e alle tecnologie informatiche che, annullando ogni barriera fisica e temporale, permettono di collegare persone di ogni parte del globo in pochissimo tempo. Da un punto di vista economico, chi volesse avvantaggiarsi di queste nuove opportunità per fare business, può avere un ritorno in termini finanziari molto maggiore di quanto avveniva con gli strumenti del passato. Se prima questi erano rischiosi e non privi di costi, adesso si può stare al passo con i tempi guadagnando molto di più, non importa se con il web, le app mobile o sistemi software. È ciò che ha pensato Gianluca Poggi dando vita a G-Network Italia, al servizio di coloro che, non potendo prevedere il futuro in ambito investimenti, preferiscono crearlo.

Problemi attuali per chi investe o fa impresa

È ormai noto che nel nostro paese il modo di fare business è un po’ alieno all’uso di strumenti informatici: si è ancora molto legati ad un modello di fare impresa basato sulla gestione familiare, non si colgono le opportunità offerte dal web, ad esempio, e chi investe di solito si trova a che fare con differenti figure professionali legate al mondo della finanza che fanno da intermediari per i loro clienti.

In particolare, nel primo caso, i canali di marketing in larga parte ancora maggiormente utilizzati sono il volantinaggio, la cartellonistica con le affissioni, spot radiofonici e televisivi, solo per citare i principali.

Che andrebbero più che bene, se non fosse per la questione dei target mirati, ossia il coinvolgimento di un pubblico troppo generale e non specificatamente ideale. Insomma, la platea di persone adatte che si vuole raggiungere attraverso la promozione del proprio progetto.

Il secondo scenario introduce ulteriori problematiche. Le società a cui spesso si rivolge l’investitore, attraverso i loro intermediari, impiegano somme di denaro acquistando azioni finanziarie o titoli di borsa per ricavare percentuali dai tassi di interesse. Ciò che contraddistingue questo modo di usare i propri soldi, è l’alto rischio che si viene a creare se si vuole un corrispettivo alto in termini di guadagni.

Infatti, l’andamento del mercato è altamente imprevedibile, essendo influenzato da fattori ed eventi inaspettati che interessano non solo il mondo economico stesso, ma ogni aspetto della vita quotidiana che riguarda il globo. A questo si aggiunge il fatto che dai guadagni bisogna sottrarre la percentuale dovuta a chi offre tali servizi d’ investimento o registrare solo le eventuali perdite.

Un modo alternativo per assicurarsi un reddito, far crescere la propria attività o semplicemente investire in minima parte puntando lo sguardo al futuro, è usare le nuove tecnologie, quelle che da vent’anni a questa parte stanno rivoluzionando il nostro stile di vita.

G-Network Italia e la soluzione moderna: il mondo digitale

Le possibilità sono molteplici e alle volte si tratta di avere un’idea che risponde ai bisogni del momento o comunque svilupparne una che sarà in grado di portare avanti il proprio progetto d’investimento.

Ci si può mettere in proprio, avviare un’attività da casa che consenta di far lavorare online, creare blog, videocorsi o vendere in rete, espandendo la propria attività e promuovendone l’e-commerce. Oppure pubblicare un libro. Questi ed altri modi per trasformare le proprie capacità e far fruttare i capitali, magari anche seguendo quelli che sono gli interessi della persona. Grazie all’informatica e la digitalizzazione, è possibile davvero fare business.

Gli esempi, grandi e piccoli, sono visibili a tutti: persone che hanno avuto la giusta intuizione e che hanno sviluppato strumenti concreti per far crescere i propri guadagni o le stesse idee con le quali sono partiti. Si parla di applicazioni e siti web, sviluppati anche per il mondo mobile.

Come ulteriore aspettativa, questi sistemi digitali hanno un certo valore, in quanto possono essere rivenduti ad un prezzo maggiore a enti o società terze, per avere un ritorno maggiore delle spese affrontate nella loro realizzazione.

Vantaggi dell’informatica e del mondo digitale

Come anticipato, non è solo una questione di lungimiranza e innovazione fine a sé stessa.

Ogni giorno milioni e milioni di persone navigano il web e si affacciano su varie piazze virtuali tra social media e social network. Sono magari alla ricerca di prodotti, servizi e informazioni che potrebbero essere oggetto di monetizzazione. Bisogni che l’eventuale investitore avvezzo all’uso del mondo digitale potrebbe soddisfare in pieno, fornendoli attraverso il web o applicativi per dispositivi mobili. Nel corso del tempo tali piattaforme hanno sviluppato strumenti che consentono agli imprenditori di raggiungere porzioni di pubblico realmente interessate ai loro prodotti e servizi.

Algoritmi matematici, piccole porzioni di software che catturano innumerevoli interazioni dell’utente medio con varie presentazioni pubblicitarie, permettono di raggiungere più efficacemente i potenziali clienti del futuro, consentendo di evitare i tanti sprechi di investimento ai quali i vecchi metodi espongono. Questi nuovi strumenti permettono di avere un target di pubblico ideale in modo estremamente preciso, aumentando percentuale di successo e quindi, fatturato.

Creare il futuro in digitale: G-Network Italia

Per aiutare a tradurre l’idea in realtà concreta, utilizzando i potenti mezzi appena illustrati, un giovane professionista di talento italiano, Gianluca Poggi, ha fondato una società per coloro che volessero dare il via al loro progetto online avvantaggiandosi del mondo digitale: La G-Network Italia S.r.l.

Le idee del cliente, che si traducono materialmente in siti web e software anche mobile, vengono approvate dopo un periodo di analisi che copre un mese o più: dal momento in cui viene presentata l’idea fino alla firma del contratto. In seguito, lo sviluppo, dall’avvio alla distribuzione dell’applicativo, avrà bisogno di circa sei mesi o un anno, a seconda di quanto è complesso, ma in ogni caso si tratta di tempi brevi vista la portata e l’intenzione di chi investe. Per quanto riguarda il budget, in genere per un progetto serio è di almeno 15000 euro.

Oltre agli aspetti tecnici, la caratteristica che contraddistingue la società rispetto alle case di software concorrenti, è la piena assistenza rivolta a chi propone la sua idea da sfruttare nel mondo digitale.

Un pacchetto completo di servizi, che coinvolge svariate figure professionali, dalla parte amministrativa (notai, avvocati) a quella tecnica con informatici e sviluppatori. Oltre a ciò, si occupa anche di tenere contatti con società partner e infine, gestisce quanto è stato prodotto in termini di software e piattaforme.

La rivoluzione a cui è andato incontro il modo di investire e il lavoro in generale ha una sola direzione: il mondo del digitale. La G-Network Italia S.r.l. di cui Gianluca Poggi è amministratore e unico socio, sta investendo e continua ad investire in questa tecnologia tramutando in strumenti concreti le idee degli investitori. Tutto questo avvalendosi di una forte professionalità. Dote che, parafrasando il titolo, permette di creare futuro nel business, anziché predirlo.