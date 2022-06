GAL Gargano: “approvati progetti di investimento per oltre 6 milioni di euro”

StatoQuotidiano.it, Gargano 30 giugno 2022. È stata un’assemblea dei soci molto partecipata quella del 29 giugno, convocata per l’approvazione del bilancio d’esercizio della Società. Oltre al fondamentale apporto fornito dalla parte privata, rilevante è stata la partecipazione attiva all’assemblea del partenariato pubblico del GAL con la presenza di 13 amministrazioni comunali oltre all’Ente Parco Nazionale del Gargano ed al Consorzio di Bonifica Montana del Gargano.



In questa occasione sono stati sottolineati i risultati raggiunti relativi al finanziamento di progetti per 6 milioni e 700 mila euro di investimenti, che stanno contribuendo allo sviluppo socio economico dell’area GAL.

Alla data del 31 dicembre 2021 sono state assegnate risorse pubbliche a favore dei privati per circa 2 milioni e 800 mila euro e alle amministrazioni locali per circa 2,5 milioni di euro a cui si aggiungeranno altre risorse a seguito dell’istruttoria delle istanze che saranno presentate nell’ambito degli avvisi pubblici tutt’ora attivi. Tra questi l’Avviso Pubblico relativo all’Intervento 2.6 “Sentieri di incontro: valorizzazione delle filiere locali”, che assegnerà ulteriori finanziamenti alle amministrazioni pubbliche che vi parteciperanno, permettendo di ampliare il recupero della rete dei sentieri e che si affiancheranno ai nove progetti già finanziati dal GAL Gargano nel 2020 e che hanno permesso di recuperare oltre 150 km di sentieri già esistenti oltre alla realizzazione di strutture leggere per l’accoglienza e l’informazione. Un intervento che, permettendo di recuperare altri elementi di viabilità rurale, rafforza ulteriormente la vocazione turistica del territorio favorendo la rivitalizzazione delle aree rurali.

“Nonostante la concomitante crisi epidemiologica e, di conseguenza, economica,” dichiara il Presidente, il dott. Biagio di Iasio “il GAL GARGANO ha raggiunto i target di impegno e spesa di medio termine previsti dalla convenzione sottoscritta con la Regione Puglia per l’attuazione della misura 19 ed è in procinto di raggiungere tutti gli obiettivi previsti nella SSL”.

Intanto le attività del GAL GARGANO proseguono incessantemente e oltre ad altri progetti finanziati, nel corso di quest’anno se ne sono aggiunti altri.

Grande apprezzamento è stato espresso da parte dei soci, in modo particolare dai Sindaci, che nel prendere in esame tutte le attività portate avanti dal GAL, e dopo aver ringraziato il Consiglio di Amministrazione e la tecno-struttura per la gestione delle risorse pubbliche improntata a criteri di efficienza ed efficacia, che hanno trovato riscontro presso gli organismi regionali deputati al controllo, hanno affrontato le attuali priorità connesse alla nuova programmazione comunitaria 2021-2027 e alla necessità di potenziare il GAL Gargano tanto nella dotazione finanziaria da assegnare che nelle attività da svolgere quale organismo competente e interlocutore di rilievo.