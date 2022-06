“I cassonetti sono pochi, alcuni danneggiati”, protesta in zona Ferrovia

Statoquotidiano.it, 30 giugno 2022. “Cumulo di immondizia in via Montegrappa, siamo diventati una discarica a cielo aperto. E intanto paghiamo profumatamente la Tari”. I residenti del quartiere Ferrovia continuano a segnalare sui social che il quartiere “è tutta una discarica e non si possono tenere più aperte le finestre, figuriamoci camminare”.

In estate il problema con il caldo è molto più lampante. La richiesta dei cittadini che abitano in zona: “C’è bisogno di più cassonetti dislocati anche in altre vie, che non siano le solite via Montegrappa e via Trieste! Via Bainsizza è completamente senza cassonetti”. Ricordiamo che, di recente, i cassonetti in quest’ultima via sono stati incendiati”.