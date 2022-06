Manfredonia, Liceo “Galilei” terzo nel concorso nazionale di astronomia

Manfredonia (Fg), 30 giugno 2022 – Ottimo risultato per gli alunni del Liceo Scientifico “Galilei” di Manfredonia che, guidati dal prof. Roberto Brigida, hanno conquistato il terzo posto nel concorso nazionale “Mi illumino di meno” indetto dalla Società Astronomica Italiana in collaborazione con il Planetarium Pythagoras di Reggio Calabria e l’Istituto Nazionale di Astrofisica nell’ambito della XXII Settimana Nazionale dell’Astronomia.

II concorso intendeva stimolare la sensibilità dei partecipanti al tema dell’inquinamento luminoso, nei suoi risvolti culturali ed economici, e coinvolgere gli allievi nella rilevazione di dati e nell’osservazione del cielo. È interesse comune, non solo culturale ma anche economico, quello di ridurre questo tipo di inquinamento: saper illuminare correttamente equivale anche a risparmiare energia. Alla luce di tutti questi problemi, relativi all’inquinamento luminoso, è stata inserito, tra le attività proposte per il concorso, un monitoraggio circumpolare della volta celeste inteso come una vera e propria “caccia alle costellazioni naturali perdute”.

Si trattava di raccogliere dei dati relativi alla visibilità di alcune stelle e diversi altri parametri, date le peculiari condizioni ambientali e meteo dei nostri luoghi, per monitorare così l’inquinamento luminoso.

Un gruppo di alunni della 1^D e della 3^C ha collaborato alla osservazione, al rilevamento e alla relativa compilazione di schede. Il Liceo Scientifico “Galilei” si è piazzato al terzo posto a livello nazionale, dietro l’Itis di Torino e il Liceo Scientifico di Reggio Calabria.

Il Dirigente Scolastico, prof. Leonardo Pietro Aucello, nel complimentarsi con il prof. Brigida e i

suoi alunni per l’eccellente risultato conseguito, ha sottolineato la passione e la preparazione degli

alunni partecipanti, augurando che questo sia l’inizio di una attività culturale di cui non solo il

Liceo Scientifico Galilei ma tutta Manfredonia sente la necessità.