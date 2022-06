Rocco Scarnecchia si candida a sindaco di Foggia. Altri candidati?

Statoquotidiano.it, 30 giugno 2022. Rocco Scarnecchia si è ultimamente distinto per aver segnalato alcuni disservizi presenti in città, anche nell’ambito sanitario e, in particolare, del Pronto Soccorso di Foggia.

Il suo obiettivo è diventare sindaco di Foggia, per cui ha già deciso che si candiderà e ne ha parlato in un’intervista a Foggia città aperta. Vorrebbe che i giovani restassero qui, che le aziende investissero di più sul territorio, vorrebbe potenziare il settore terziario.

Il programma è concentrato in 8 punti, uno per ogni assessorato che andrebbe a creare. Il cuore del programma consiste nello sviluppo sostenibile della città, illuminazione, ambiente ma, soprattutto, vorrebbe portare a votare gli astenuti.

Altri nomi in campo per questa candidatura al momento, non se ne vedono, a parte l’idea già espressa da Vladimir Luxuria di un “ritorno a Foggia” che la invoca come possibile prima cittadina.

I partiti glissano, pensano a celebrare prima le politiche, si stanno strutturando, forse, con delle civiche a loro sostegno, anche nel centrodestra secondo un modello di “campo largo” che ha premiato Manfredonia. C’è il progetto di Giuseppe Mainiero, con il suo “Resto a Foggia” e quello di Antonio De Sabato per una rinascita civile e culturale. Andiamo nel campo delle probabilità con Daniela Marcone, vicepresidente di Libera, o con l’imprenditrice Annamaria Fallucchi, che in un cartello civico, forse, si ritroverebbe. Pasquale Cataneo è stato molto attivo in questi mesi nel comunicare e diffondere progetti: nessuna idea? Finora l’unico netto e senza indugi nel comunicare le sue intenzioni è stato Rocco Scarnecchia.