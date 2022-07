TARI, Valente: “Agevolazioni per famiglie da 4 componenti in su”

MANFREDONIA (FOGGIA), 30/06/2022 – “Nella seduta di Consiglio del 31 maggio 2022 la maggiornaza aveva approvato le nuove tariffe TARI con aumenti che penalizzavano le famiglie composte da 4 componenti in su (fino a 3 componenti nessun aumento).

Sarebbero passate sotto silenzio se la minoranza non le avesse evidenziate sottolineando che a causa del difficile momento che stiamo vivendo non è assolutamente accettabile aumentare la TARI e soprattutto penalizzare le famiglie numerose. Dopo circa un mese c’è stato un ravvedimento e nella seduta del 29 giugno in Consiglio abbiamo votato, questa volta all’unanimità, le agevolazioni TARI per i nuclei familiari con 4 occupanti o più. In parole povere, per quest’anno gli aumenti saranno azzerati”.